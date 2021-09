Kinder der Generation Alpha "Überbehütung hat ähnliche Folgen wie Vernachlässigung"

Rüdiger Maas im Gespräch mit Ute Welty

Happy family? Viele Kinder leiden unter einer zunehmenden Überbehütung. (picture alliance / Zoonar | lev dolgachov)

Laut einer aktuellen Studie sind Kinder der Generation Alpha extrem unglücklich. Sie leiden vor allem unter Überbehütung. Diese habe ähnliche Effekte wie eine Vernachlässigung, sagt Studienleiter Rüdiger Maas, und sei schwerer zu korrigieren.

Noch nie waren Kinder so unglücklich wie heute. Das ist das bedrückende Ergebnis einer repräsentativen Untersuchung des Instituts für Generationenforschung, das die Generation Alpha in den Blick genommen hat, also Kinder ab dem Jahrgang 2010.

Eltern nehmen Kindern zu viel ab

Dass sich die Kinder unglücklich fühlren, dafür gibt es mehrere Gründe, erklärt der Psychologe und Studienleiter Rüdiger Maas. Ein ganz wichtiger davon sei Corona, so Maas, "allerdings eher als Brandbeschleuniger, nicht als Verursacher". Hinzu komme der steigende Medienkonsum, der durch die Pandemie noch einmal deutlich angewachsen sei.

Und: Die Überbehütung durch die Eltern nimmt immer mehr zu. "Eltern nehmen Kindern viel zu viele Dinge ab, also auch Dinge, die die Kinder selber könnten." Je älter die Kinder würden, desto stärker werde die Überbehütung seitens der Eltern, so Maas.

Bewältigungsstrategien werden nicht erlernt

"Wir haben feststellen können, dass die Überbehütung ähnliche Symptome zeigt wie bei Kindern, die vernachlässigt werden." Wenn man beim Spielen oder Streiten immer wieder interveniere, erlernten Kinder bestimmte Bewältigungsstrategien nicht.

Außerdem gingen überbehütete Mädchen und Jungen weniger auf andere Kinder ein. Kinder, die gar nicht gelenkt oder aber andererseits zu sehr gelenkt würden, hätten immer Probleme, mit Gleichaltrigen zu interagieren. Dies bedeute, dass sich diese Kinder "im Extrem" dann wiederum sehr ähnlich seien.

Eltern ist die Überbehütung nicht bewusst

Leichter korrigieren lasse sich "wahrscheinlich das Vernachlässigen", so der Psychologe, "das Überbehüten ist vielen gar nicht bewusst." Vernachlässigenden Eltern hingegen lasse sich vermitteln, dass sie ihre Kinder ernster nehmen sollten: "Da könnte man leichter ansetzen."

(ckü)