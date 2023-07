Wahlmüdigkeit

Keine Schlange - nirgends

26:40 Minuten Bundesweit geht die Wahlbeteiligung seit den 1980er-Jahren zurück. © dpa / picture alliance / Martin Schutt

Elfering, Marius · 31. Juli 2023, 19:30 Uhr

In den vergangenen 30 Jahren ist die Wahlbeteiligung in Deutschland massiv gesunken. Was macht es mit der Demokratie, wenn immer weniger Menschen ihre Stimme abgeben?