Kant reloaded

Es folgten zwei IT-Studenten, die jeden Abend ihre Mütter in ihrer nigerianischen Heimat anriefen, wo diese für ihre Söhne – und mich – beteten. Am längsten blieb die dreiköpfige muslimische Familie, auch sie aus Charkiw. Die junge Mutter mit den halbwüchsigen Kindern wienerte meine Wohnung täglich voller Inbrunst.

Ich schimpfte auf meine Freunde, monierte ihre Mental-Health-Issues, ihr Ruhebedürfnis und das Saisonale ihrer Hilfsbereitschaft. Irgendein Egoismus-Alarm in ihrem Leben schien scharf gestellt und erinnerte sie beizeiten an ihr Leben vor jenem Krieg, der jetzt wieder der Krieg der anderen war. Sie schienen auf die Seiten jener gewechselt, die von Anfang gesagt hatten: Also, ich könnte das nicht – und ständig wissen wollen, ob es mich nicht nervt mit den fremden Menschen in der Wohnung, ob es mir nicht langsam reicht? Die Haare im Abfluss, der Lärm in der Küche, der Nagellackfleck auf dem Parkett.