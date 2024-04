Wie meine Freiheitsbewegung mit denen der Anderen zusammenstimmen kann, zeigte der Philosoph Immanuel Kant in seinem Kategorischen Imperativ: Man solle nur nach derjenigen Maxime handeln, die auch allgemeines Gesetz werden könnte. Hass kann keine solche Maxime sein. Wir würden uns in der Tat alle gegenseitig totschlagen.

Gleichzeitig hat Kant Verständnis für unsere Leidenschaften, auch die schlechten. Weil Hass, so heißt es in seiner Anthropologie, aus erlittenem Unrecht entstehe, sei er „die heftigste und tiefste Leidenschaft“, die zudem aus der Natur des Menschen „unwiderstehlich“ hervorgehe.

Ob es sich um tatsächliches oder nur subjektiv empfundenes Unrecht handelt, macht dabei keinen Unterschied. Was aber „unwiderstehlich“ aus der Natur hervorgeht, lässt sich nun schlechterdings nicht einfach unterdrücken. So kann man dem Apfel nicht verbieten, vom Baum zu fallen.

Hinter dem Verbot von Hassbotschaften steckt die Angst vor Ansteckung. So, als sei der Hass ein Virus, das das an sich friedliche Zusammenleben infiziere.

Diese Denkungsart hält Kant indes für falsch: In seiner Geschichte in weltbürgerlicher Absicht schreibt er: „Der Mensch will Eintracht. Aber die Natur weiß besser, was für ihn gut ist: sie will Zwietracht.“