Korea

Kampfsport könnte Frieden stiften

24:04 Minuten
Bei einer großen Veranstaltung unter freiem Himmel sind Taekwondo-Kämpfer aufgestellt. Eine junge Frau in ihrem weißen Kampfanzug schaut in die Kamera.
Verbindene Schlag- und Tritttechnik: Zwar hat sich Taekwondo in den beiden Koreas unterschiedlich entwickelt, doch ist es der Nationalsport auf der geteilten Halbinsel © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Suh Jeen Moon
Lill, Felix |
Audio herunterladen
Grenzen und Teilung, doch in der Liebe zu Kampfkünsten vereint. Ssireum und Taekwondo könnten Nord- und Südkorea wieder zusammenbringen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sport die Wogen zwischen Norden und Süden glättet.
Podcast: Nachspiel
Aus dem PodcastNachspiel. Feature
Mehr zu Korea
Zur Startseite