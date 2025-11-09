Korea

Kampfsport könnte Frieden stiften

24:04 Minuten Verbindene Schlag- und Tritttechnik: Zwar hat sich Taekwondo in den beiden Koreas unterschiedlich entwickelt, doch ist es der Nationalsport auf der geteilten Halbinsel © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Suh Jeen Moon

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Grenzen und Teilung, doch in der Liebe zu Kampfkünsten vereint. Ssireum und Taekwondo könnten Nord- und Südkorea wieder zusammenbringen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sport die Wogen zwischen Norden und Süden glättet.