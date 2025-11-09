Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 18:05 Uhr
Nachspiel. Feature
Live
Seit 18:05 Uhr
Nachspiel. Feature
Programm
Podcasts
Live
Seit 18:05 Uhr
Nachspiel. Feature
Live
Seit 18:05 Uhr
Nachspiel. Feature
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Korea
Kampfsport könnte Frieden stiften
24:04 Minuten
Verbindene Schlag- und Tritttechnik: Zwar hat sich Taekwondo in den beiden Koreas unterschiedlich entwickelt, doch ist es der Nationalsport auf der geteilten Halbinsel © picture alliance / ZUMAPRESS.com / Suh Jeen Moon
Lill, Felix
|
09. November 2025, 18:05 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Audio herunterladen
Grenzen und Teilung, doch in der Liebe zu Kampfkünsten vereint. Ssireum und Taekwondo könnten Nord- und Südkorea wieder zusammenbringen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sport die Wogen zwischen Norden und Süden glättet.
Aus dem Podcast
Nachspiel. Feature
Mehr zu Korea
Lyrikerin aus Korea
Hyesoon gewinnt Internationalen Literaturpreis des HKW
14:09 Minuten
Krise in Südkorea
Bedrohungen von innen und außen
26:32 Minuten
Südkorea
Wie Präsident Yoon eine Staatskrise ausgelöst hat
17:28 Minuten
Südkorea und Ökonomie
Wie Perücken die Wirtschaftsgeschichte Koreas erzählen
30:28 Minuten
Zur Startseite