Kampf gegen den Klimawandel

Laut Angaben des Global Carbon Project wurden 2022 weltweit 40,6 Milliarden Tonnen energiebedingte CO2-Äquivalente (CO2e) ausgestoßen – so viel, wie noch nie zuvor. CO2e ist die Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase.

Um das bis 2100 zu erreichen, darf die Menschheit bis dahin nur noch 420 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre pusten. Wenn man bedenkt, dass wir allein im Jahr 2022 mehr als 40 Milliarden verbraucht haben, müssen nun massive Einsparungen und Co2-Entnahmen vorgenommen werden.

Weitere Möglichkeiten: die Speicherung in Böden oder die geologische Speicherung in Gesteinen (etwa in Bergwerken). Hier ist Island federführend.