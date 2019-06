Kammerchor Nikolassee Offen für Experimente

Kammerchor Nikolassee (Anik Arzou)

Irgendwann ist man eben einfach zu alt für den Schulchor. Das mussten sich die Gründer des Kammerchores Nikolassee auch eingestehen. Dabei hatten sie doch alle so gerne im Chor ihres Gymnasiums gesungen. Mit dem grünen Berliner Stadtteil Nikolassee verbindet den Chor heute nur noch der Name.

Viele der Sängerinnen und Sänger wohnen nicht mal mehr in ihrem Heimatbezirk, sondern sind längst in den angesagteren Teilen der Stadt zu Hause. Ihr Glück ist, dass einer von ihnen mittlerweile als Komponist tätig ist und den Chor leitet. Mit einem Repertoire zeitgenössischer Chormusik und neuinterpretierter klassischer Literatur ist der Kammerchor Nikolassee sowohl in der Berliner Philharmonie als demnächst auch im schweizerischen Basel gern gesehener Gast.

Das nächste Konzert des Kammerchors Nikolassee ist am Sonntag, dem 09. Juni um 18 Uhr in der Theodorskirche in Basel (Schweiz).