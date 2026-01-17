Unter den Mullahs
Aus dem Iran zugeschaltet: Schauspieler Misagh Zare bedankt sich für die Lola für "Die Saat des heiligen Feigenbaums" während der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises © picture alliance / dpa / Christoph Soeder
Irans Filmszene hofft auf Solidarität aus dem Ausland
05:38 Minuten
Viele iranische Filmschaffende sind international anerkannt. Daheim kommen ihre oft politischen Themen unter der Zensur nicht mehr ins Kino. Trotz der Brutalität des Regimes wollen sie weiter kämpfen - und hoffen auf Unterstützung aus dem Ausland.