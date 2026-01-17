Unter den Mullahs

Irans Filmszene hofft auf Solidarität aus dem Ausland

Aus dem Iran zugeschaltet: Misagh Zare bedankt sich für die Lola für die beste männliche Hauptrolle in dem Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" während der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin
Aus dem Iran zugeschaltet: Schauspieler Misagh Zare bedankt sich für die Lola für "Die Saat des heiligen Feigenbaums" während der 75. Verleihung des Deutschen Filmpreises © picture alliance / dpa / Christoph Soeder
Berndt, Christian |
Viele iranische Filmschaffende sind international anerkannt. Daheim kommen ihre oft politischen Themen unter der Zensur nicht mehr ins Kino. Trotz der Brutalität des Regimes wollen sie weiter kämpfen - und hoffen auf Unterstützung aus dem Ausland.
Film im Iran
