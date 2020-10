Kabarettist mit 83 Jahren gestorben Herbert Feuerstein ist tot

Mehr als nur der Sidekick von Harald Schmidt: Herbert Feuerstein. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Berühmt wurde Herbert Feuerstein in den 90er-Jahren mit der WDR-Sendung "Schmidteinander", für die er mit Harald Schmidt verantwortlich war. Doch der gelernte Musiker blieb auch noch danach erfolgreich - jetzt ist der Kabarettist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der Satiriker, Kabarettist und Moderator Herbert Feuerstein ist im Alter von 83 Jahren in Erftstadt gestorben. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk in Köln mit. Feuerstein wurde 1937 im österreichischen Zell am See geboren und ist gelernter Musiker. Zunächst arbeitete er als Journalist und war von 1971 bis 1992 Macher und Chefredakteur der deutschen Ausgabe des Satiremagazins "MAD".

Berühmt durch "Schmidteinander"

Große Bekanntheit erreichte er vor allem an der Seite von Harald Schmidt in der Sendung "Schmidteinander" (1990 bis 1994), außerdem produzierte er eine Reihe erfolgreicher eigener Fernsehsendungen wie "Feuersteins Reisen". Feuerstein, der auch Orgel spielte, präsentierte Ende der 90er-Jahre für den WDR Klassiksendungen im Hörfunk sowie für das WDR-Rundfunkorchester.

Außerdem spielte Feuerstein in Film und Fernsehen, wie etwa 2001 in "Der Schuh des Manitu" und 2004 als Synchronsprecher für den Pixar-Film "Die Unglaublichen".