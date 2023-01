Israels Justizreform

Am Scheidepunkt der Demokratie?

11:22 Minuten Etwa 60.000 Menschen haben am Wochenende in Tel Aviv gegen die Reformpläne von Justizminister Levin demonstriert. Für Meron Mendel steht mit der Reform infrage, ob Israel eine Demokratie bleibt. © picture alliance / dpa / TASS / Ivan Batyrev

Meron Mendel im Gespräch mit Sigrid Brinkmann · 30. Januar 2023, 23:08 Uhr

Die Präsidenten aller israelischen Universitäten haben sich in einem offenen Brief an die neue Rechts-Regierung gewandt: Sie warnen vor der geplanten Justizreform. Der Publizist Meron Mendel unterstützt den Vorstoß nun mit einer deutschen Initiative.