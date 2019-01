Junger Chor Aachen Das Geheimnis ewiger Jugend

Erstaufführungen und andere junge Musik sind das Erfolgsgeheimnis des Aachener Chores. (Olaf Rohl)

Jung ist immer relativ. Die 30 Sängerinnen und Sänger des Jungen Chores Aachen sind zwischen Anfang zwanzig und über sechzig. Auch der Chor selbst wurde vor über 50 Jahren gegründet.

Was aber jung ist, ist die Musik. Der Junge Chor Aachen singt vorwiegend zeitgenössische Kompositionen, er hat sich bei Konzerten und Wettbewerben im In- und Ausland einen Namen gemacht – auch unter Komponisten. Einige von ihnen vertrauen diesem Chor die Uraufführungen ihrer Werke an.