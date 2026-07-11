Jugendschutz im Netz

Social-Media-Verbote sind keine Lösung

42:44 Minuten Die Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" empfiehlt der Politik, Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Smartphone und Social-Media-Plattformen einzuschränken © picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Social Media kann süchtig machen. Ein Jugendverbot ist trotzdem keine gute Idee, erklärt unser Redakteur Hagen Terschüren. Außerdem: Die Rückkehr der Chatkontrolle und was an den geplanten Änderungen am Informationsfreiheitsgesetz problematisch ist.