Jugendschutz im Internet

Das Wichtigste sei, sagen Medienpädagogen , die Kinder im Netz zu begleiten. Warum gucken sie sich was an? Gefahren sollten angesprochen werden. Was kann passieren? Wie kann man reagieren? Medienkompetenz sollte so früh wie möglich erworben werden, am besten im Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, heißt es. Jugendschutzprogramme sollten Eltern im Idealfall zusammen mit ihren Kindern einrichten. Wenn Eltern ihre Kinder über das Smartphone tracken wollen, sollten sie sich mit ihren Kindern darüber verständigen.