Jugendchor ConTakt Trotz Entfernung eine starke Gemeinschaft

Alle zwei Monate treffen sich die Kinder und Jugendlichen des Chores ConTakt persönlich. Sonst probt jeder für sich. (Ellen Triller)

Viele Chöre proben gerade, ohne sich dabei zu treffen. Für einige Jugendliche aus Nürnberg ist das keine neue Erfahrung. Ihre Chorleiterin lebt hunderte Kilometer entfernt. Sie wollten mit ihr in Kontakt bleiben und gründeten den Jugendchor ConTakt.

Als Chorleiterin Heike Henning aus Nürnberg fortzog und sich von ihrem damaligen Kinder- und Jugendchor an der Hochschule für Musik verabschiedete, sagte sie: "Lasst uns in Kontakt bleiben." Viele der Kinder und Jugendlichen kannte sie schon viele Jahre, denn sie sangen bereits ihr halbes Leben im Chor. Nun zog sie nach Salzburg und trat dort eine neue Stelle an. Die Nürnberger Jugendlichen nahmen ihre Worte wörtlich und gründeten den Jugendchor ConTakt.

Etwa 300 Kilometer liegen zwischen Nürnberg und Salzburg. Trotz der Entfernung proben Heike Henning und die Jugendlichen aus Nürnberg weiterhin. Dreiviertel der Sängerinnen und Sänger von ConTakt waren auch schon im Chor an der Hochschule in Nürnberg. Andere kamen neu hinzu.

Heute singen Achtjährige aber auch 18-Jährige bei ConTakt. "Die Kleinen hören ganz anders", sagt Heike Henning, "die lernen Lieder oft viel schneller als die Großen". Für sie ist es ein Spagat, die musikalischen Interessen der Jugendlichen mit denen der jüngeren Kinder in Einklang zu bringen. Worauf sich aber alle einigen können, ist der Song "A Million Dreams" aus dem Film "The Greatest Showman".