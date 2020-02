José Mojica Marins ist tot Meister des brasilianischen Horrorfilms

Cem Kaya im Gespräch mit Massimo Maio

José Mojica Marins als "Coffin Joe" in "Das Erwachen der Bestie" von 1970. (imago images / Prod.DB)

International ist er nur Genrekennern bekannt, in Brasilien ist er eine Ikone: der Horrorfilm-Regisseur José Mojica Marins. Nun ist er mit 83 Jahren gestorben. Berühmt wurde er mit der makabren Figur "Coffin Joe".

Ein Totengräber mit Zylinder und langen Fingernägeln sucht nach der perfekten Frau, die ihm den perfekten Sohn gebärt. Dieser "Coffin Joe" geht über Leichen und wird von einer Figur bestraft, die aussieht wie er. – Das ist die Handlung des ersten brasilianischen Horrorfilms "At Midnight I'll Take Your Soul", gedreht 1964 von José Mojica Marins, der auch die Hauptrolle spielt. Der Regisseur ist in seinem Heimatland eine Legende. "Coffin Joe" (Zé do Caixão) kennt in Brasilien jeder: Dort gilt er als Kinderschreck. Nun ist der Filmemacher im Alter von 83 Jahren gestorben.

Seine Filme seien durch ihre Machart spektakulär gewesen, sagt Filmemacher Cem Kaya, der ihm einmal begegnet ist – "eine tolle liebenswürdige Begegnung mit einem älteren Herren, der meiner meinung nach ein Visionär war". Marins habe mit ganz wenig Geld viele visuelle Effekte gemacht. In langen Szenen stelle er Brutalität, Gewalt und Angsterfahrungen dar. "Das war ganz neu für Brasilien."

Neben Filmen hat Marins auch eine eigene Fernsehshow gemacht, durch die seine Figur populär geworden ist. Erst in den 90ern hätten ihn amerikanische Trashfilm-Liebhaber entdeckt. "Man kommt an ihm nicht vorbei", sagt Kaya. "Zu ihm gibt’s kein Pendant. Er ist einzigartig."

