Dickenfeindlichkeit

Der Druck durch die Abnehmspritze

30:43 Minuten
Eine erwachsene Frau steht barfuß auf einer Personenwaage, der Zeiger liegt über 130 kg.
Schätzungen zufolge nehmen mehr als vier Millionen Menschen Abnehmspritzen oder denken darüber nach - das hat Folgen für die, die es nicht tun. © picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer
Möller, Henrike |
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Abnehmspritzen sind im Mainstream angekommen. Durch sie nimmt aber der Druck auf krankhaft Übergewichtige zu. Sie berichten, dass sie wieder häufiger diskriminiert und beleidigt werden. Warum ist das so? Woher kommt diese Feindlichkeit?
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