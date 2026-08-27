Dickenfeindlichkeit
Schätzungen zufolge nehmen mehr als vier Millionen Menschen Abnehmspritzen oder denken darüber nach - das hat Folgen für die, die es nicht tun. © picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer
Der Druck durch die Abnehmspritze
30:43 Minuten
Abnehmspritzen sind im Mainstream angekommen. Durch sie nimmt aber der Druck auf krankhaft Übergewichtige zu. Sie berichten, dass sie wieder häufiger diskriminiert und beleidigt werden. Warum ist das so? Woher kommt diese Feindlichkeit?