Jesiden im Irak

Im Stich gelassen und vom IS verfolgt

23:57 Minuten Mehr als 400.000 Jesiden wurden durch den "Islamischen Staat" aus ihrer Heimat vertrieben. © Getty Images / SOPA Images / LightRocket

Von Maria Wölfle, Johanna Sagmeister, Guido Steinberg, Yana Adu · 23. Juli 2024, 18:30 Uhr

2014 verübte die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ im Nord-Irak einen Völkermord an den Jesiden. Heute lebt der Großteil in Flüchtlingscamps. In ihrer Heimat Sinjar ist vieles zerstört, der Wiederaufbau lahmt und die IS-Miliz ist weiterhin aktiv.