In der Definition der Vegan Society heißt es: „Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht – so weit, wie es praktisch durchführbar ist – alle Formen von Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden“. Doch was heißt das nun, „so weit, wie es praktisch durchführbar ist“? Wo liegen die Grenzen des Machbaren und des Zumutbaren?