Das Afghanische Jugendorchester im Exil

Jedes Jahr setzen hier junge Musiker und Musikerinnen aus Europa ein Zeichen für eine lebendige, reiche Musiktradition. Ein Abend war 2025 mit besonderer Spannung erwartet worden: das Konzert des Afghanischen Jugendorchesters.

Und doch ging es um viel mehr: das kulturelle Erbe ihrer Heimat sollten die jungen Menschen nicht mehr pflegen dürfen. Im Sommer 2021 reisten rund 200 Kinder mit dem Einverständnis ihrer verzweifelten Familien über Doha nach Portugal aus. Und hier beginnt ein neues Kapitel für die jungen afghanischen Musiker.

Luise Sammann hat das Ensemble und Ahmad Sarmast im Berliner Konzerthaus einen Tag lang begleitet.