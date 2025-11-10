Jazzfest Berlin 2025: Marta Sánchez Trio live im A-Trane

Pulsierender Trio-Jazz

90:02 Minuten
Marta Sánchez sitzt in einer Lederjacke mit offenem Haar und Brille in einer Clubumgebung an einem Flügel und spielt.
Marta Sánchez war mit ihrem Trio zu Gast. © JFB2025 / Fabian Schellhorn
Moderation: Matthias Wegner |
Zu den zahlreichen Höhepunkten beim Jazzfest Berlin 2025 zählte der Auftritt der spanischen Pianistin Marta Sánchez und ihrem Trio im Jazzclub-A-Trane.
Marta Sánchez, geboren 1983 in Madrid, lebt seit 2011 in New York und ist dort ein sehr aktiver Teil der pulsierenden Jazzszene. Mutig, offen und herausfordernd ist ihre Musik. Nach verschiedenen Quartett- und Quintett-Konstellationen fokussiert sich Sanchez aktuell vor allem (wieder) auf das Trio-Format.

Eigene Klangsprache im Trio

Mit ihrem hochkarätig besetzten Trio hat sich Marta Sánchez seit ein paar Jahren eine eigene Klangsprache erarbeitet und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass es im Jazz bereits so viele großartige Piano-Trios gibt. Sie begeistert mit entspannten Grooves und vielerlei Kontrastpunkten in rhythmischer und harmonischer Hinsicht.  
Sánchez‘ aktuelles Trio-Album „Perpetual Void“ bekam hervorragende Kritiken und die Musik daraus, lag zum großen Teil dem Jazzfest-Konzert im A-Trane zugrunde.
Aufzeichnung vom 30.10.2025 im JazzClub A-Trane

"Perpetual Void"

Marta Sanchez Trio:
Marta Sanchez, Piano
Chris Tordini, Kontrabass
Savannah Harris, Schlagzeug

Eine junge Frau sitzt am Schlagzeug und ist fast träumerisch vertieft in ihr Spiel
Savannah Harris ist Teil des Marta Sánchez Trio.© JFB2025 / Fabian Schellhorn
