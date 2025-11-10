Jazzfest Berlin 2025: Marta Sánchez Trio live im A-Trane

Marta Sánchez, geboren 1983 in Madrid, lebt seit 2011 in New York und ist dort ein sehr aktiver Teil der pulsierenden Jazzszene. Mutig, offen und herausfordernd ist ihre Musik. Nach verschiedenen Quartett- und Quintett-Konstellationen fokussiert sich Sanchez aktuell vor allem (wieder) auf das Trio-Format.

Eigene Klangsprache im Trio

Mit ihrem hochkarätig besetzten Trio hat sich Marta Sánchez seit ein paar Jahren eine eigene Klangsprache erarbeitet und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass es im Jazz bereits so viele großartige Piano-Trios gibt. Sie begeistert mit entspannten Grooves und vielerlei Kontrastpunkten in rhythmischer und harmonischer Hinsicht.

Sánchez‘ aktuelles Trio-Album „Perpetual Void“ bekam hervorragende Kritiken und die Musik daraus, lag zum großen Teil dem Jazzfest-Konzert im A-Trane zugrunde.

Aufzeichnung vom 30.10.2025 im JazzClub A-Trane

"Perpetual Void"



Marta Sanchez Trio:

Marta Sanchez, Piano

Chris Tordini, Kontrabass

Savannah Harris, Schlagzeug