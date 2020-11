Jazzfest Berlin 2020 Die Achse New York-Berlin

Moderation: Matthias Wegner

Lakecia Benjamin (Elizabeth Leitzell)

Beim diesjährigen Jazzfest in Berlin gab es eine Direktverbindung in den New Yorker Jazz-Club „Roulette“, wo etliche US-Jazzgrößen im Rahmen des Festivals auftraten. Darunter der Pianist Craig Taborn und die Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihren Bands.

Die New Yorker Saxofonistin Lakecia Benjamin (Jahrgang 1982) widmet sich seit ein paar Jahren intensiv der Musik der Jazz-Pioniere Alice und John Coltrane. Im Frühjahr hat sie das bemerkenswerte Album "Pursuance" veröffentlicht und präsentierte Ausschnitte daraus bei ihrem Auftritt in New York.

Mutig und hochintensiv

Im Roulette, ebenfalls am 6. November, spielte auch Craig Taborn mit seinem Trio. Der Pianist (Jahrgang 1970) ist in den 1990er Jahren aus dem Quartett des Saxophonisten James Carter hervorgegangen. Bald entwickelte er eigene Konzepte und Bands: Scheuklappenfrei, mit einer großen rhythmischen und harmonischen Vielfalt im Ausdruck, mutig. Beim Jazzfest Berlin-Ableger in New York, stellte Taborn sein neues, hochintensives Trio mit der Gitarristin Mary Halverson und dem Schlagzeuger Ches Smith vor.

Lakecia Benjamin "Pursuance - The Coltranes"

Lakecia Benjamin, Altsaxofon

Charenee Wade, Gesang

Zaccai Curtis, Piano

Lonnie Plaxico, Bass

E.J.Strickland, Schlagzeug

Craig Taborn Trio

Craig Taborn, Piano

Mary Halverson, Gitarre

Ches Smith, Schlagzeug