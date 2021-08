Jazzchor After 6 Das Publikum hat die Qual der Wahl

Der Jazzchor After 6 aus Hannover trifft sich nach Feierabend. (Jo Titze)

Hannover ist eine Musikstadt und Chöre gibt es reichlich. Auch viele Sängerinnen und Sänger des Jazzchores "After 6" singen gleich in mehreren Chören. Das Publikum kann stets aus zahlreichen Chorkonzerten wählen, und die sind auch immer ausverkauft.

Nach Feierabend treffen sich die Sängerinnen und Sänger des Jazzchores "After 6". Daher komme auch der Name, sagt Peter Abeling. In Hannover gibt es viele Chöre auf sehr hohem Niveau, so Abeling. Etwa 40 Mitglieder hat der Chor, erzählt Chorleiterin Anja Ritterbusch und viele davon singen auch noch in anderen Chören.

"Was Jazzmusik für Chöre so interessant macht sind die vielen unterschiedlichen Klangfarben", so Ritterbusch. "Es gibt Harmonien, dann wieder Reibungen, die sich auflösen." Das alles biete viel Raum zur musikalischen Weiterentwicklung, meint Abeling.