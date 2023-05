jazzahead! 2023 in Bremen

Treffen der Jazzwelt

175:00 Minuten Olga Reznichenko spielt seit dem 8. Lebensjahr Klavier und studierte erst in Rostow am Don, dann in Leipzig und spielt nun in verschiedenen Formationen, auch in ihrem eigenen, dem Olga Reznichenko-Trio. © Stefanie Marcus

Moderation: Matthias Wegner und Thomas Loewner · 29.04.2023

Die jazzahead! in Bremen setzte auch 2023 ihren erfolgreichen Weg als wichtigster Treffpunkt für Jazz in Europa fort. Wir waren auf der German Jazz Expo und dem Live-Programm mit Alex Koo, Purple is the colour und dem Olga Reznichenko Trio dabei.