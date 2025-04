Jazzahead 2025 in Bremen

Treffpunkt der Jazzwelt

89:58 Minuten Einer der aktuellen Senkrechtstarter der deutschen Jazzszene: Der Bassist Nils Kugelmann mit seinem Trio. © JAN RATHKE

Die jazzahead! in Bremen ist seit 2006 ein überaus wichtiger Treffpunkt für den internationalen Jazz. Neben der Messe gab es in diesem Jahr wieder rund 130 Konzerte an vier Tagen.