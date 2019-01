Jazz-Sängerin Dianne Reeves Die Menschen glücklich machen

Moderation: Matthias Wegner

Die Jazzsängerin Dianne Reeves (Dianne Reeves )

Die 62-jährige Sängerin Dianne Reeves gehört seit Jahrzehnten zu den großen Stimmen des US-amerikanischen Jazz. Sie singt mit einer faszinierenden Intonationssicherheit und mit einer großen emotionalen Tiefe.

Dianne Reeves war die erste Sängerin, die Ende der 1980er Jahre einen Vertrag beim damals wiederbelebten Traditionslabel Blue Note unterschrieb. Seitdem ging ihre Karriere steil bergauf. Fast jedes Jahr ein neues Album, insgesamt fünf Grammys und zahlreiche weiterer Preise. Dianne Reeves gehört heute zu den anerkanntesten Künstlerinnen im amerikanischen Jazz.

Reeves verfügt über einen überdurchschnittlich großen Stimmumfang, erzeugt ein großes Spektrum unterschiedlicher Klangfarben und Modulationen und verkörpert ein großes instrumentales Reichtum in ihrem Gesang. Dabei kann Sie auf ihre starke emotionale Ausdruckskraft und auf ihre technische Brillanz vertrauen. Zudem ist Dianne Reeves eine sehr lebensbejahende Person, was auch in der Interpretation ihrer Songs hörbar wird. Sie verzichtet oft auf die dunklen Momente in ihrer Musik.

Im Idealfall will sie die Menschen glücklich machen. So auch im Herbst 2017 im Konzerthaus in Wien. Begleitet von ihrer bestens eingespielten Band führte Dianne Reeves durch ein farbenreiches Programm, das neben Jazzklassikern auch Musik von Leonard Cohen und Bob Marley enthielt.

Diane Reeves Quintet

Diane Reeves, Gesang

Peter Martin, Piano

Romero Lubambo, Gitarre

Reginald Veal, Bass

Terreon Gully, Schlagzeug

Konzerthaus Wien

Aufzeichnung vom 15.10.2017