Jared Kushner

Luxusresort im Schutzgebiet

26:31 Minuten Das Tal der Vjosa: Der Fluss zählt zu den wenigen größeren naturbelassenen Flüssen Europas. In der Region soll das Luxusresort entstehen. © Imago / imagebroker / Arnulf Hettrich

In Albanien boomt der Tourismus. Das ist gut für die Wirtschaft, aber oft schlecht für die Natur. Aktuelles Beispiel: Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner will in Albanien ein Luxusresort bauen - in einem Landschaftsschutzgebiet.