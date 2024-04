Geflüchtete in Albanien

Der geparkte Mensch

31:51 Minuten Die kleine Hafenstadt Shëngjin im Nordwesten Albaniens ist Ankunftsort für viele Geflüchtete. © Deutschlandradio / Florian Guckelsberger

Guckelsberger, Florian · 07. April 2024, 12:30 Uhr

Albanien nimmt immer wieder Menschen auf, die in den USA und Europa unerwünscht sind. Nun sollen auch noch Zehntausende Geflüchtete in Lagern interniert werden. Langsam regt sich Widerstand in dem Land, dessen Jugend selbst in Scharen auswandert.