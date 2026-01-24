Sachbuch "Disruption"

Tech-Oligarchen bedrohen mit ihrer Ideologie die Demokratie

Der Digitaljournalist Jannis Brühl analysiert in seinem Buch „Disruption" die Ideologie der US-Tech-Oligarchen und warnt vor deren gefährlichen Plänen

Die Tech-Milliardäre des Silicon Valley planen gemeinsam mit US-Präsident Trump ein Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, warnt der Journalist Jannis Brühl. Dieser elitären, männlich geprägten Ideologie müsse Europa mit Souveränität begegnen.