Tech-Oligarchen bedrohen mit ihrer Ideologie die Demokratie

Jannis Brühl sitzt beim Digitalgipfel der "Süddeutschen Zeitung" auf dem Podium und gestikuliert beim Sprechen.
Der Digitaljournalist Jannis Brühl analysiert in seinem Buch „Disruption“ die Ideologie der US-Tech-Oligarchen und warnt vor deren gefährlichen Plänen © picture alliance / SZ Photo / Robert Haas
Die Tech-Milliardäre des Silicon Valley planen gemeinsam mit US-Präsident Trump ein Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, warnt der Journalist Jannis Brühl. Dieser elitären, männlich geprägten Ideologie müsse Europa mit Souveränität begegnen.
