Samantha Harvey: „Das Jahr ohne Schlaf“

Die Schriftstellerin Samantha Harvey hat bereits vier Romane veröffentlicht. Allerdings wird die Arbeit der Britin von einer sehr schweren Hypothek belastet: Sie kann oft nicht schlafen.

Um den schweren Gedanken in diesen Schlaflosphasen zu entgehen, begann sie nachts zu schreiben: "Ich konnte damit jetzt etwas Konstruktives machen, indem ich Sätze verfasste und das, was in meinem Kopf passierte, in etwas Zusammenhängendes und Schönes verwandelte", sagt die Autorin über ihr jüngstes Buch "Das Jahr ohne Schlaf".

Freie Schilderungen

In dem Buch beschreibt Harvey, wie sie mit der Schlaflosigkeit umgeht. Dabei hat sie kurze Dialoge, lange Überlegungen und Schilderungen aneinandergereiht, die sie in diesen Phasen verfasst hat.

"Ich habe frei geschrieben", schildert sie die Entstehung der Texte. Zwar denke sie beim Schreiben von Geschichten und Romanen immer auch an die Struktur und die Dramaturgie des Textes, doch habe sie die nächtlichen Aufzeichnungen nicht als Roman oder Erzählung verfasst.

"Wenn man nicht schläft, träumt man auch nicht", betont sie. "Und das fehlt einem." Ihr Eindruck sei gewesen, dass das Schreiben die Funktion des Träumens übernommen habe und ihr Unterbewusstsein viel aktiver gewesen sei als normalerweise in wachen Phasen, so Harvey.

Für sie sei das Schreiben in den Schlaflosphasen ein Ersatz für das Träumen gewesen: "Ich wusste beim Schreiben am Anfang auch immer nicht, was ich schreiben würde. Es war kein Plan vorhanden."

Der Trost des gemeinsamen Leidens

Beim Nachlesen der Fragmente habe sie dann überrascht, dass die Texte einer Erzählstruktur gefolgt seien: "Alles, was ich dann verändert habe, war, diese Fragmente in eine Reihenfolge zu sortieren, eine Struktur zu schaffen, die einen Bogen schlägt von Mitternacht bis sieben Uhr morgens."

Das schlimmste an Schlaflosigkeit sei, dass man ganz allein leide, sagt die Schriftstellerin: "Man fühlt sich so, als schlafe die ganze Welt, nur man selber nicht." Mit dem Buch nun Menschen beim Umgang mit dem Problem zu helfen, erleichtere sie, so Harvey: Wenn andere jetzt wüssten, damit nicht allein zu sein, dann sei ihr das ein Trost.