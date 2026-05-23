Streitgespräch

Erlebt das Theater Krise und Bedeutungsverlust?

20:16 Minuten
Der abendliche Blick auf ein Schild des Schauspiel Köln am Schauspiel Köln im Depot.
Das Schauspiel Köln versteht sich als Ort gesellschaftlicher Debatten, an dem Kunst, Journalismus und Öffentlichkeit aufeinandertreffen. © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
Strauss, Simon; Voges, Kay |
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FAZ-Kritiker Simon Strauß bescheinigt dem Theater einen Bedeutungsverlust. Auf der Suche nach Legitimation wildere es im Journalismus. Kay Voges, Intendant in Köln, hält dagegen: Um eine gegenwärtige Kunst zu bleiben, gehe das Theater neue Wege.
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