Streitgespräch

Erlebt das Theater Krise und Bedeutungsverlust?

20:16 Minuten Das Schauspiel Köln versteht sich als Ort gesellschaftlicher Debatten, an dem Kunst, Journalismus und Öffentlichkeit aufeinandertreffen. © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

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FAZ-Kritiker Simon Strauß bescheinigt dem Theater einen Bedeutungsverlust. Auf der Suche nach Legitimation wildere es im Journalismus. Kay Voges, Intendant in Köln, hält dagegen: Um eine gegenwärtige Kunst zu bleiben, gehe das Theater neue Wege.