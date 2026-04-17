Fakten statt Fiktion

Wie überzeugend ist Journalismus auf der Bühne?

59:51 Minuten
Fünf Schauspieler stehen und sitzen auf der Bühne des Berliner Ensembles an zwei Pulten und um einen Tisch, im Hintergrund wird ein Fernsehbild projiziert.
Im Berliner Ensemble brachte die Rechercheplattform Correctiv 2024 unter der Regie von Kay Voges Erkenntnisse über ein Treffen von AfD-Politikern, Rechtsextremisten und Unternehmern auf die Bühne. © picture alliance / dpa / Carsten Koall
Burkhardt, Susanne; Philipp; Elena, Baudy; Nathalie; Voges, Kay; Strauß, Simon |
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Journalistische Recherchen, als Theaterstück auf der Bühne präsentiert, machen seit einigen Jahren Furore. Entsteht damit ein neues Genre? Oder wird das Theater zu einer "Vertriebsstelle für journalistische Sendungen" degradiert, wie die FAZ beklagt?
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