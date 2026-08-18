Islands Vier-Tage-Woche

Zufriedene Staatsdiener und eine kritische Privatwirtschaft

24:51 Minuten
Eine Person in der Rückansicht blickt mit erhobenen Armen auf den Godafoss (isländisch: Wasserfall der Götter), einen berühmten Wasserfall in Island vor atemberaubener Landschaft, über die sich ein Regenbogen spannt.
Work-Life-Balance in Island: Viele Staatsdiener genießen ein langes Wochenende, doch die Privatwirtschaft beklagt sich © imago / Depositphotos / Bianco Blue
Jessica Sturmberg, Andre Zantow |
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36-Stunden-Woche bei vollem Lohn: Das verankerte Islands Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 2021. Die erhofften Effizienzsteigerungen seien ausgeblieben, beklagt die Privatwirtschaft. Ein Diskussionsthema, so wie das Referendum zum EU-Beitritt.
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