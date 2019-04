Mit Ostern beginnt die frühjährliche Feiertagssaison, die Zeit der kurzen Wochen, die dann leider mit Pfingsten endet. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte klaffen riesige Feiertagslöcher. Das muss nicht so bleiben, meint Autor Arno Orzessek. Mehr

China treibt sein Großprojekt "Neue Seidenstraße" voran. Dabei geht es nicht nur um Wirtschaftsfragen. Ein neues "chinesisches Narrativ" soll her. Was bisher getan wird, reiche aber nicht aus, um Chinas Image aufzupolieren, meint Journalist Erich Follath. Mehr

Die Lust am gemeinsamen Sex sinkt, so eine US-Studie. Die nach 1995 Geborenen in Amerika haben weniger Sex als die beiden Generationen vor ihnen. Offenbar wird die Lust zur Last. Warum ist das so, fragt sich der Journalist und Autor Uwe Bork.Mehr