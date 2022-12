Insta-Tourismus

High-Speed-Internet gibt es jetzt auch in 5895 Metern Höhe, auf dem Gipfel des Kilimandscharo: Der Informationsminister von Tansania Nape Nnauye postet zahlreiche Videos von der Einweihung – und scheint begeistert. Denn das Internet auf dem Gipfel soll noch mehr Touristen ins Land bringen.

Das Konzept könnte aufgehen, meint Antje Monshausen, Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt. Denn Internet sei für viele Urlauberinnen und Urlauber ein zentrales Reisemotiv. „Wir wissen, dass bei jüngeren Menschen so unter 30 die Instagramability, also die Möglichkeit, in sozialen Medien Aufmerksamkeit für eine Reise zu bekommen, das zentralste Reisemotiv überhaupt ist.“