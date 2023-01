Weltwirtschaftsgipfel in Davos

Die Aussichten sind düster zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos. Erwartet wird für die nächsten zwei Jahre eine deutliche Verschlechterung der gesellschaftlichen Entwicklung: Lebenserwartung, Einkommen, Bildungsstandard, Lebensstandard - die Prognosen für all diese Bereiche fallen negativ aus.

Angesichts dieser Lage fordert die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn, Reiche konsequent zu besteuern, um sie deutlich stärker an der Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben zu beteiligen. Die Germanistikstudentin hat daher die Initiative "Taxmenow" mitgegründet, die sich unter anderem für höhere Erbschaftssteuern einsetzt.

Engelhorn sieht den Staat in der Verantwortung, Gesetze zu ändern, um Vermögen gerechter zu verteilen, die schließlich arbeitsteilig gemeinsam erwirtschaftet worden seien. In der Diskussion darüber werde oft vergessen, wie wichtig etwa eine gute Infrastruktur sei. "Ohne diesen Unterbau der Gesellschaft ist kein Vermögen möglich", sagt Engelhorn.

Das Engagement von Stiftungen ist nach Engelhorns Ansicht keine Alternative zu einer gerechteren Steuergesetzgebung. Das sehe sie schon deshalb kritisch, weil Stiftungsvermögen am Kapitalmarkt meist so angelegt würden, "dass sie zu den Problemen beitragen, die man dann mit der kleinen Rendite, die man in die Gemeinnützigkeit stopft, zu beheben versucht."