Sondervermögen

Wohin fließen die Infrastruktur-Milliarden?

29:09 Minuten Ein Jahr nach der Freigabe des "Sondervermögens" für Klima und Infrastruktur, wächst die Kritik daran, wie das Geld ausgegeben wird. Ökonom Carl Mühlbach von der NGO FiscalFuture sieht erste Erfolge der Investitionen. © imago / Arnulf Hettrich

Mit 500 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden wollte der Bundestag Infrastruktur und Klimaschutz voranbringen. Doch kommt das Geld an, wo es gebraucht wird? Der Ökonom Carl Mühlbach sieht erste positive Effekte - auch zur Belebung der Wirtschaft.