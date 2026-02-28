Sondervermögen

Wohin fließen die Infrastruktur-Milliarden?

Arbeiter in orangen Warnwesten arbeiten gemeinsam an einem Gleisabschnitt.
Ein Jahr nach der Freigabe des "Sondervermögens" für Klima und Infrastruktur, wächst die Kritik daran, wie das Geld ausgegeben wird. Ökonom Carl Mühlbach von der NGO FiscalFuture sieht erste Erfolge der Investitionen. © imago / Arnulf Hettrich
Mit 500 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden wollte der Bundestag Infrastruktur und Klimaschutz voranbringen. Doch kommt das Geld an, wo es gebraucht wird? Der Ökonom Carl Mühlbach sieht erste positive Effekte - auch zur Belebung der Wirtschaft.
