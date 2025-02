Hybride Kriegsführung

Wie Russland den Westen angreift

31:57 Minuten In der Ukraine führt Russlands Präsident Wladimir Putin einen Krieg mit Waffen, anderenorts setzt er auf Krieg durch Desinformation.

Durch Desinformation und Propaganda, vor allem in sozialen Medien, versucht Russland Wahlen in Demokratien zu beeinflussen. In Moldau und Rumänien war das bereits zu beobachten. Und auch die Bundestagswahl hat Moskau im Blick.