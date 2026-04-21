Informationsfreiheit

Das Schweigen der Ämter

33:52 Minuten Helmut Kohl nahm nach seiner Amtszeit als Bundeskanzler hunderte Ordner staatseigener Akten einfach mit, um profitabel Geschichtsschreibung zu monopolisieren – geduldet von Kanzleramt und Gerichten © Getty Images / iStockphoto / hanohiki

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Behörden müssen den Bürgern Auskunft geben. Doch es gibt Ausnahmen im Gesetz und manche Beamte tricksen. Deutschland gilt im Vergleich als intransparent, das Vertrauen in die Verwaltung leidet. Was können wir von Ländern wie Schweden lernen?