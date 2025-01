Nach der Trump-Inauguration

In was für Zeiten leben wir eigentlich?

Trump ist zurück und seine ersten Dekrete dominieren die News. Bricht ein neues Zeitalter an? Wir sprechen über den Versuch, politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Zeiträume zu pressen – und was man „in diesen Zeiten“ tun könnte.