Im Alter offline

In der digitalen Zwickmühle

53:45 Minuten
Eine 95-jährige Dame bedient ihr Tablet und schreibt eine Nachricht in einem Messenger.
Wer kein Tablet oder Smartphone hat, wird von vielen Dienstleistungen ausgeschlossen. Kritikerinnen sprechen von Digitalzwang. Dagegen schützen soll ein Recht auf analoges Leben. © dpa / picture alliance / Matthias Balk
Garvert, Jan |
Digitalisierung und KI erleichtern vieles – von Online-Banking bis zu digitalen Rezepten. Doch wer nicht mithalten kann, etwa Ältere oder Menschen ohne Zugang zur Technik, droht abgehängt zu werden. Gibt es ein Recht auf ein analoges Leben?
