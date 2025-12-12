Im Alter offline

In der digitalen Zwickmühle

53:45 Minuten Wer kein Tablet oder Smartphone hat, wird von vielen Dienstleistungen ausgeschlossen. Kritikerinnen sprechen von Digitalzwang. Dagegen schützen soll ein Recht auf analoges Leben. © dpa / picture alliance / Matthias Balk

Digitalisierung und KI erleichtern vieles – von Online-Banking bis zu digitalen Rezepten. Doch wer nicht mithalten kann, etwa Ältere oder Menschen ohne Zugang zur Technik, droht abgehängt zu werden. Gibt es ein Recht auf ein analoges Leben?