Im Alter offline
Wer kein Tablet oder Smartphone hat, wird von vielen Dienstleistungen ausgeschlossen. Kritikerinnen sprechen von Digitalzwang. Dagegen schützen soll ein Recht auf analoges Leben. © dpa / picture alliance / Matthias Balk
In der digitalen Zwickmühle
53:45 Minuten
Digitalisierung und KI erleichtern vieles – von Online-Banking bis zu digitalen Rezepten. Doch wer nicht mithalten kann, etwa Ältere oder Menschen ohne Zugang zur Technik, droht abgehängt zu werden. Gibt es ein Recht auf ein analoges Leben?