Wettlesen in Berlin

Open Mike – In 15 Minuten zum literarischen Ruhm

56:57 Minuten Was passiert im nächsten Jahr auf der Bühne des Heimathafens Neukölln? Die 32. Ausgabe des Open Mike musste aus Kostengründen bereits verkleinert werden. © imago / gezett

War der 32. Open Mike in Berlin der letzte? Die wichtigste Bühne für den literarischen Nachwuchs deutscher Sprache fand im Heimathafen Neukölln in verkleinerter Form statt. Die geplanten Kürzungen in der Berliner Kultur warfen ihren Schatten voraus.