Neuübersetzung von „Im Dunkeln spielen“

Toni Morrison über weiße Perspektiven

Toni Morrison zeige in ihrem Buch „Im Dunkeln spielen" auf, wie „weiß" und „schwarz" in der US-Gesellschaft konstruiert werden, sagt Sharon Dodua Otoo.

Dodua Otoo, Sharon · 19. Juni 2023, 10:08 Uhr

„Im Dunkeln spielen“ ist eine neue Übersetzung von Toni Morrissons Buch „Playing in the Dark“. So gehe es darin um die Herstellung einer US-amerikanischen Gesellschaft durch Literatur und welche Rolle ein „erfundenes Afrika“ dabei spiele, sagt die Autorin Sharon Dodua Otoo.