Assistierter Suizid

"Ich sage also heute schon: Tschüss!"

33:34 Minuten Wann darf ein Mensch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden? Diese Frage beschäftigt Parlamente, Gerichte und Menschen, die diesen Wunsch haben. © imago / IPON

Elfering, Marius · 29. Januar 2024, 19:30 Uhr

Im Frühjahr 2023 wendet sich Daniela an eine Sterbehilfeorganisation. Sie will einen assistierten Suizid begehen. Damit findet sie sich in der Debatte wieder, unter welchen Bedingungen ein Mensch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden darf.