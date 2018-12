Hyäne Fischer erobert Österreich Dem globalen Rückwärtstrend auf der Spur

Von Natalie Brunner

Die Künstlerin und Musikerin Hyäne Fischer mit Freundinnen im Video zu "Im Rausch der Zeit". (Hyäne Fischer)

Popmusik, die nur bedudelt hinterlässt keinen Eindruck, sagt Musikjournalistin Natalie Brunner über die österreichische Künstlerin Hyäne Fischer und ihren ESC-Song. Mit ihrer scheinbaren Eva-Braun-Ästhetik polarisiert Fischer und sorgt für Debatten.

Hyäne Fischer ist letzte Woche sehr plötzlich aus dem nichts auf dem Radar aufgetaucht mit ihrer Nummer "Im Rausch der Zeit". Und gleich in dieser ersten Woche sammelte sie damit 100.000 Klicks ein, so dass es schnell sehr viele Gerüchte um sie gab. Hyäne Fischer und ihr Management - beide waren offenbar auch etwas überrascht von diesen Reaktionen und von der Tatsache, wie explosionsartig sich der Song verbreitet hat. Also zogen sie nun mit einer veröffentlichen Biografie von Hyäne Fischer nach.

Diesen Daten zufolge ist sie 1993 geboren, stammt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich, einer kleineren Stadt im Einzugsgebiet von Wien, ist ausgebildete Tourismusfachfrau und hat bereits als Kind begonnen, Musik zu machen. Hinzu kommen dann noch Daten über ihre Freizeitvergnügen, etwa dass sie seit sie acht ist, Chello spielt und ehrenamtlich im Tierschutzverein arbeitet.

Hyäne Fischer bedient sich nicht nur der volkstümmelnden Diktion österreichischer Konservativer und Rechtspopulisten, sie adressiert auch ein kulturelles Problem das universal ist: einen globalen Rückwärtstrends kombiniert mit eine Verklärung der Vergangenheit. Das wird besonders deutlich im Video zu "Im Rausch der Zeit", das auf sehr kluge Art die Geschichtsverklärung und Rückwärtsgewandheit mit der Gegenwart verknüpft: Hyäne Fischer feiert in einem Landhaus mit ihren Freundinnen und die Protagonistinnen sind im Stil der 30 Jahre gekleidet. In einer Szene ist sie im Neglige in einer Wohnung in Wien zu sehen, während sie auf ihr IPhone blickt, und sich die Szenen dieses Aufflugs und dieser Feier betrachtet.

Eine extrem durchdachte Kombination

Diese Kombination erscheint extrem durchdacht und ist wegen ihres Techno-Schlager-Pop-Hit-Potenzials wahrscheinlich auch der Grund, warum das Video so gefällt und auch polarisiert. Kritik erstreckt sich dann meistens darauf, dass die Ästhetik der von Eva Braun ähnelt. Aber dieser Einwand stimmt auch nicht, denn die Protagonnistinnen sind stark geschminkt haben Kostüme an, tragen Schmuck. Sie sehen eher aus wie emanzipierte Frauen, die man in einem literrarischen Salon hätte antreffen können. Und das entspricht so gar nicht dem Idealbild der Frau zur NS-Zeit. Also sehr raffiniert was Hyäne Fischer da macht.

Und dieses Österreichbild ist eines, das einem, wenn man in diesem Land lebt, öfters unterkommt, zum Beispiel in den Publikationen und Fernsehsendungen des Red Bull Konzerns. Zur Erklärung: Red Bull gehört dem Österreicher Dietrich Mateschitz der sich in den seltenen Interviews, die er gibt, über die "zu liberale" Flüchtlingspolitk beschwert und der gegen das "Meinungsdiktat des politisch Korrekten" wettert. Auf seinem Fernsehsender Servus TV laufen viele So-schön-ist-unsere-Heimat-Machwerke, wo Hyäne Fischer, wenn man nicht genau aufpasst gar nicht auffallen würde. Auch gibt Mateschitz' Verlag mehrere Heimatmagazine heraus. Mateschitz' Protege, der aus dem All gesprungene Österreicher Felix Baumgartner, wünscht sich unterdessen "eine gemäßigte Diktatur." Das wäre die kulturelle Ebene auf die Hyäne Fischer unter anderem anspielt.

Hyene Fischer ist also offenbar ziemlich clever. Man könnte das Video, in dem nur Frauen vor einer Bilderbuch-Kulisse auftauchen, die Textzeilen, die von einer Utopie erzählen, auch als Wunsch einer Zukunft interpretieren, in der das Matriarchat das Patriarchat ablöst.

Aus der Politik gibt es bislang keine offiziellen Reaktionen. Unter dem Youtube Video zu "Im Rausch der Zeit" allerdings ist ein halblobender Kommentar des österreichischen Identitären-Chefs Martin Sellner, dessen Lechtzen nach Aufmerksamkeit allerdings inzwischen meist unter der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit bleibt, da er mit seinen Forderungen von der österreichischen Regierung von rechts Überholt wurde.