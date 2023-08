Selbst seine Urgroßeltern hätten wohl kaum Probleme, ihr Hotel wiederzuerkennen. Noch heute erscheint das "Waldhaus" von außen wie eine Burg, von innen ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Das Mobiliar, die Kronenleuchter, der Musiksalon im Empire-Stil - so erlebten schon die Generationen vor Urs Kienberger das Fünfsterne-Haus im Engadin.

Und doch hat sich seit den Urgroßeltern natürlich einiges verändert. "Den Spa würden sie nicht wiedererkennen", ist sich der Hotelier Kienberger sicher: "Die Nachttöpfe würden Sie wahrscheinlich nicht vermissen. Ich stelle mir das nicht unbedingt lustig vor. Es gab im Inventar von 1908 290 Nachttöpfe. Wenn man sich vorstellt, was mit denen passiert, am Morgen, beim Aufräumen."

Dass Urs Kienberger den Familienbetrieb in vierter Generation - zusammen mit Schwester und Schwager - 25 Jahre geleitet hat, war nicht unbedingt abzusehen:

"Ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Ich bin nicht unbedingt praktisch, sogar gar nicht praktisch. Ich habe mal 16 Gläser fallen lassen. Dann hat man mir lange Zeit keine Gläser mehr in die Hand gegeben. Jedenfalls mit 18, mit 20 habe ich gedacht, so unpraktisch, so menschenfremd, da kannst du hier nicht viel beitragen."