Roman "Abendlied"

US-Autor Stewart O`Nan erzählt von Solidarität im Alter

16:39 Minuten Der US-amerikanische Stewart O'Nan schreibt über Menschen, die einander helfen - in Zeiten, in denen die Politik es nicht mehr tut © picture alliance / SZ Photo / Anna Weise

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Im Humpty Dumpty Club sind US-Bürger ehrenamtlich engagiert und kümmern sich um alte Menschen. Ihrem Engagement hat der US-Schriftsteller Stewart O´Nan nun seinen neuen Roman "Abendlied" gewidmet. Es ist ein tröstliches Buch über würdevolles Altern.