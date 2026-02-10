Roman "Abendlied"

US-Autor Stewart O`Nan erzählt von Solidarität im Alter

16:39 Minuten
Der US-amerikanische Autor Stewart O'Nan lehnt an einem Baum
Der US-amerikanische Stewart O'Nan schreibt über Menschen, die einander helfen - in Zeiten, in denen die Politik es nicht mehr tut © picture alliance / SZ Photo / Anna Weise
O'Nan, Stewart |
Im Humpty Dumpty Club sind US-Bürger ehrenamtlich engagiert und kümmern sich um alte Menschen. Ihrem Engagement hat der US-Schriftsteller Stewart O´Nan nun seinen neuen Roman "Abendlied" gewidmet. Es ist ein tröstliches Buch über würdevolles Altern.
Mehr über den Autor Stewart O´Nan
