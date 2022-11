Holodomor in der Ukraine

War es ein Genozid?

08:20 Minuten Ukrainisches Gedenken an die Opfer des Holodomor 1932-1933. Die Bundesregierung will den Tod mehrerer Millionen Ukrainer nun als Genozid anerkennen. © picture alliance / dpa / Sergey Dolzhenko

Hausmann, Guido · 29. November 2022, 23:07 Uhr

1932-33 sind Millionen Menschen in der Sowjetunion verhungert - auch Ukrainer. Die Bundesregierung will den Holodomor nun als Genozid anerkennen. Historiker seien sich in der Einschätzung allerdings uneinig, sagt Osteuropa-Experte Guido Hausmann.