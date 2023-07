Hollywood steht still: Seit 0.01 Uhr am 14.07.2023 streiken in den USA die Schauspielerinnen und Schauspieler. Es ist ein Arbeitskampf mit grundsätzlicher Bedeutung - zumal bereits die Drehbuchautoren in Hollywood streiken. Damit dürften auch die wenigen Produktionen zum Erliegen bringen, die nach Beginn des Autorenstreiks noch liefen.

Aufgerufen zu dem Arbeitskampf hat die einflussreiche Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler vertritt. Deren Präsidentin, Fran Drescher, wurde in den 1990er Jahren mit der TV-Serie "Die Nanny" weltberühmt. Weil seit Monaten auch die US-Drehbuchautoren streiken, erlebt Hollywood damit erstmals seit mehr als 60 Jahren einen Doppelstreik. Die Schauspieler streiken erstmals seit 1980. Bereits in den letzten Wochen hatte es Soli-Streiks der Darsteller gegeben.

Sie sei geschockt, wie respektlos die Arbeitgeberseite auftrete, sagte die Präsidentin der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, Fran Drescher. Man habe in den bisherigen Gesprächen weit auseinander gelegen. Seit dem 7. Juni hatte die Schauspieler-Gewerkschaft mit den Vertretern der Studios verhandelt

Schauspieler und Drehbuchautoren verlangen angesichts der Inflation angemessene Honorare. Außerdem sorgen sie sich wegen Restvergütungen im Zeitalter von Streamingdiensten wie Netflix und fordern Regeln dagegen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz ihr Gesicht oder ihre Stimme in Film und Fernsehen nachahmt. Drescher sagte, wenn man jetzt nicht standhaft bleibe, werde man durch Maschinen ersetzt. Auch die Autoren fürchten, dass die Studios Drehbücher bald von KI-Software schreiben lassen.

Eine Frist für eine Einigung bei den Verhandlungen mit der Vereinigung der Film- und Fernsehproduzenten (AMPTP) war in der Nacht zum Donnerstag (13.07.2023) ohne Ergebnis ausgelaufen. Der Arbeitgeberverband der Film- und Fernsehproduzenten beklagte den Streik. Dieser werde Tausende in Mitleidenschaft ziehen, die in Branchen arbeiten, die dem Filmgeschäft zuarbeiten, erklärte die AMPTP, der Branchenriesen wie Disney, Netflix und Amazon, Paramount, Sony und Warner Bros Discovery angehören.

Der Doppelstreik kommt für die Studios zur Unzeit. Gerade kämpft die Filmwirtschaft darum, dass wieder mehr Menschen nach den extrem schwierigen Corona-Jahren öfter ins Kino gehen.

Bereits der Autorenstreik hatte zum Stopp von Sendungen wie "Saturday Night Live" geführt. Die Produktion von Serien wie "Stranger Things" auf Netflix, "Hacks" auf Max und "Family Guy" auf Fox wurde ausgesetzt. Wenn jetzt auch Darstellerinnen und Darsteller streiken, wird es noch weitere Produktionen treffen.

Nicht nur Dreharbeiten sind betroffen, sondern auch Promotion-Termine. Ein Vorgeschmack war am Donnerstagabend (13.07.2023) in London bei der Premiere des Films "Oppenheimer" zu erleben, als unter anderen Cillian Murphy, Emily Blunt und Matt Damon das Event noch vor dessen Ende verließen. Obwohl in diesem Moment der Streik noch nicht begonnen hatte, wollten die Schauspieler nach eigenen Angaben so ihre Unterstützung für den Arbeitskampf signalisieren.

