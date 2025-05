Ein knappes Jahrhundert lang stritten die Hohenzollern um ihren ehemaligen Besitz, den sie in einem ersten Schritt 1918 mit der Ausrufung der Weimarer Republik und der Abdankung von Kaiser Wilhelm II. verloren hatten. Die Monarchie in Deutschland war beendet, das Vermögen der Hohenzollern wurde beschlagnahmt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verloren die Hohenzollern weitere Kulturgüter. Diese wurden in der sowjetischen Besatzungszone beschlagnahmt und enteignet. Für diese Besitztümer forderten die Hohenzollern seit 2014 in gleich mehreren Prozessen juristisch Wiedergutmachung.

Die einzelnen Objekte und Forderungen, um die gerungen wurde, sind kaum zu überblicken. Es ging um enteignete Schlösser wie Cecilienhof in Potsdam oder das Schloss Rheinsberg nördlich von Berlin und das jeweilige Inventar, aber auch kleinteilige Forderungen wie Wertpapiere der Ruppiner Eisenbahn AG, die sich einst in ihrem Besitz befanden. Das einstige Bankguthaben des Ex-Kronprinzen Wilhelm tauchte in der Forderungsliste ebenso auf, wie rund zehntausend Kunstgegenstände, die in Museen der öffentlichen Hand ausgestellt werden.