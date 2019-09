Hörstücke zu "30 Jahre Mauerfall" Zerrissen und verbunden 30 Jahre Mauerfall – dazu präsentieren wir Hörstücke über Menschen, die die deutsche Teilung geprägt hat: Kriegskinder und -enkel, Wendekinder und Millenials. Hören Sie Ost-West - genau beobachtet, gesampelt, radiofon performt und literarisch verdichtet.

Manche Menschen in Deutschland kennen die Mauer nur so: bemalt und als Erinnerungsstätte. (Bildagentur-online)

"Diese sogenannte Mauer und ich, wir sind irgendwie verbunden, auch wenn wir uns persönlich kaum kennengelernt haben."

--- aus dem Freispiel "Mauerschau" von Nele Stuhler ---

Jugend in Ostdeutschland - Wir waren wie Brüder(Deutschlandfunk, Das Feature, 03.10.2019)



Das Feature basiert auf einem Text von Daniel Schulz, der im Oktober 2018 in der taz erschien und 2018 mit dem deutschen Reportagepreis ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in den Neunziger Jahren, ist der Autor vor Neonazis weggelaufen und war doch mit Rechten befreundet. In Ostdeutschland ging das damals zusammen. Nun spricht er mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben.

Matthew Herbert sampelt die Wiedervereinigung - The Unknown

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 04.10.2019)

Kann man die Wiedervereinigung sampeln? Der britische Electronica-Komponist Matthew Herbert liefert den Beweis. Am letzten Tag der deutschen Teilung sprachen die Menschen im Rundfunk über ihre Zukunft – hüben wie drüben. Herbert verarbeitet historische Zitate gemeinsam mit dem RIAS Kammerchor (West) und dem Rundfunkchor Berlin (Ost) zu der Komposition "The Unknown".

Hörspiel: Rotkäppchen als Pionierin - little red (play): herstory

(Deutschlandfunk Kultur, Freispiel, 10.10.2019)



Nicola Nord und andcompany&Co nehmen das Märchen vom Rotkäppchen als Grundlage für die Radioperfomance "little red (play): herstory". little red wuchs in der BRD auf. Aber während ihre Freundinnen im Sommer in die Toskana oder nach Südfrankreich reisten, fuhr sie in Kinderferienlager in der DDR. 1989 war das Märchen aus. Was machen Kommunistinnen und Kommunisten nach dem Ende der Geschichte?

Hörspiel: Schriftstellerliebe zwischen Ost und West - Nachtgeschwister, provisorisch

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel, 13.10.2019)

Das Verhältnis von Leben und Schreiben ist ein Thema des literarischen Hörspiels "Nachtgeschwister, provisorisch" nach Texten von Wolfgang Hilbig und Natascha Wodin. Ein Bändchen mit Gedichten ist der Auslöser für eine Obsession: Eine Frau setzt alles daran, den Autor zu treffen, obwohl er in der DDR lebt. Als er ein Reise-Visum bekommt, beginnen sie eine Liebesbeziehung. Aber ist er wirklich ihr Seelenverwandter? Als DDR-Bürger fühlt er sich im Westen fremd und kämpft gegen ein ständiges Gefühl des Nichtgenügens.

Hörspiel über Bedeutungsverlust - Ein Vormittag in der Freiheit

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel, 16.10.2019)

Ein klares Verhältnis zu seiner Lebensleistung scheint der ehemalige ostdeutsche Betriebsdirektor Lehmann in "Ein Vormittag in der Freiheit" zu haben. Seit sechs Wochen ist er arbeitslos. Wütend und trotzig beschwört er sein ganzes angestrengtes Leben, das eng mit dem untergegangenen Staat verknüpft war. Jahrzehntelanger Kampf um Planerfüllung – und jetzt soll er etwas bereuen?

Schubladen - Ein Generationenporträt von She She Pop

(Deutschlandfunk Kultur, Freispiel, 17.10.2019)

Wer waren wir? Wer sind wir? Und warum sind wir so geworden? Das fragen sich die ‚West‘-Performerinnen von She She Pop und ihre Ost-Kolleginnen. Über 20 Jahre nach der Wende nehmen sie sich vor, sich anzunähern und öffnen ihre Schubladen.

Hörspiel über die Folgen von Flucht - Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel, 23.10.2019)



Das preisgekrönte Hörspiel "Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist" von Gert Loschütz schildert, wie sich Vergangenheit fortschreibt. Ein Tag aus der Kindheit, Ende der 50er Jahre, bestimmt das gesamte Leben eines Mannes. Der Tag, an dem er und seine Mutter die DDR verließen und in den Westen flohen, markiert eine tiefgreifende Verletzung, die ihn noch 30 Jahre später beschäftigt. Er scheint seitdem keinem Ort, keiner Zeit und vor allem keinem Menschen mehr zu vertrauen.

Hörspiel: So alt sein, wie die Mauer wurde – eine Bilanz - Mauerschau

(Deutschlandfunk Kultur, Freispiel, 24.10.2019)

Wie sich Vergangenheit ins eigene Leben einschreibt, untersucht auch Performerin Nele im Freispiel "Mauerschau". Die jüngste Protagonistin unserer Hörstücke wurde am Tag des Mauerbaus im Jahr des Mauerfalls in Ost-Berlin geboren und ist an den Resten der Mauer sozialisiert worden. Alljährliche Meldungen zum Mauergedenken gehören zu ihrem Geburtstag wie Kuchen und Kerzen.